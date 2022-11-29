انت الان تتابع خبر بعد الفيديو المسرب .. نادين نجيم : هيدا خطيبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفصحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خطبتها لشاب من خارج الوسط الفني، وذلك في أول تعليق منها على الفيديو المتداول لها مع شاب.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلاله نادين نجيم وهي تحتضن أحد الشباب أثناء رقصهما في إحدى الحفلات، وأثار جدلا واسعا.



ونشرت نادين عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي معلقة على الفيديو : "يلي عم حاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلا بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس"



وأضافت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" تعليقًا على الفيديو، الذي أعادت نشره: "كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة".



وكانت الفنانة نادين نجيم قد كشفت خلال استضافتها في برنامج "مع الشريان" عن موقفها من الزواج مجددا والمعايير التي أصبحت تضعها حاليا في حالة التفكير في الارتباط من جديد بعد انفصالها عن زوجها الأول.



وقالت خلال اللقاء إن "فكرتها عن الزواج تغيرت بعد تجربة زواجها الأولى التي خاضتها وهي تبلغ من العمر 27 عامًا".



وأكدت أنه في الوقت الحالي مقاييسها للزواج تغيرت كما تغيرت نظرتها للرجل؛ لأنها تعلمت كثيرًا من تجربتها الأولى"، لافتة إلى أن "الخطأ يكون من الطرفين ولا يمكن أن يتحمله طرف دون الآخر".



وذكرت أنها "ترى ضرورة أن تكون فترة التعارف بين الطرفين أطول"، خاصة أن تجربة زواجها السابق لم تستغرق فترة تعارف سوى 6 أشهر.



وسبق أن أكدت الفنانة نجيم أن طلاقها من زوجها أخذ منها وقتًا للتفكير فيه وحسمه، رغم أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق