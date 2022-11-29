انت الان تتابع خبر رانيا يوسف بإطلالة جذابة تستعرض مفاتنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص عبر تطبيق "الانستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

وظهرت رانيا يوسف بفستان قصير ومكشوف الساقين باللون الأصفر والبيج، الذي تميز بتصميم جذاب ليكشف عن أناقتها.

وبرزت الفنانة ملامحها بإعتمادها على المكياج بالألوان الترابية الناعمة التي تبرز إنوثتها.

اما بالنسبة لتسريحة شعرها فتركته الفنانة منسدلاً بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها الجذابة والمميزة.

وفي سياق آخر فقد أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها في المسرحية الاستعراضية "قمر الغجر"، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.

وتدور أحداث المسرحية على‮ ‬شاطئ أحد المصايف الساحلية، حيث‮ ‬يجتمع عدد من الأشخاص من طبقات مختلفة من صيادين وغجر وعدد من المصيفين مع رحلة طلاب جامعية،‮ ‬ويقع "سمير" أحد الطلاب في حب "قمر" الغجرية قارئة الودع.

ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل "شارع ٩" مع محمود عبد المغني، صبا الرافعي، نضال الشافعي، نرمين الفقي، هدى الأتربي.

وتمحورت قصة المسلسل حول فقدان ابنة رجل أعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنه قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.