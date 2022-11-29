نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى شاعر اليمن واديبها الكبير عبدالعزيز المقالح

نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى شاعر اليمن واديبها الكبير عبدالعزيز المقالحتنعى نقابة الصحفيين اليمنيين الكاتب الأديب والشاعر الكبير عبدالعزيز المقالح الذي انتقل إلى بارئه يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022م بعد ٨٤ سنة من الحب والشعر والإبداع والحضور الخلاق.

وبهذا الرحيل الموجع تودع بلادنا والوطن العربي ابرز رموزالأدب والثقافة والفكر والتنوير ممن ينتمون الى جيل الرواد الكبار الذين كرسوا حياتهم لخدمة الكلمة والعلم والمعرفة وعاشوا حياة زاخرة حافلة بالعطاءات والإنجازات المتفردة، وكان لهم حضورهم الإستثنائي المتجاوز للحدود وللتصنيفات والتأطيرات الضيقة .

لقد عاش الدكتور المقالح ملء الزمان والمكان وعمل منذ البدايات على تكريس كل جهوده وطاقاته وروحه وعقله ورمزيته في منح العلم والمعرفة والثقافة والأدب المكانة الخاصة، وجعل من رئاسته لجامعة صنعاء منطلقا لأداء رسالته ودفع بالعمل الجامعي والأكاديمي الى اعلى المستويات.

كما عمل من خلال رئاسته لمركز الدراسات والبحوث على توسيع مساحة الإهتمام بالدراسة والبحث واستقطاب القدرات المتميزة والدفع بها لإنجاز مكتبة شاملة من البحوث الحيوية الهامة المتعلقة باليمن وتاريخها ووجودها الحضاري.

كما اسهم في اعادة بناء الذاكرة الوطنية من خلال العمل على توثيق كل ما يتعلق بالحركة الوطنية منذ بواكير النضال ضد العهد الإمامي الكهنوتي المستبد واسهم في ذلك الجهد التوثيقي الملفت بالكتابة وجمع المواد والمعلومات المبعثرة هنا وهناك.

ورسم صور واضحة لذلك المسار النضالي، وتمجيد الرموزوالتضحيات والوقوف على اهم التحولات والمخاضات الفارقة التى صنعت ثورات اليمن المجيدة والخالدة وبما يعيد توصل الأجيال بحركة التحرر وتعزيز الوعي بالذات اليمنية واحياء روح الثورة في قلوب وعقول الأجيال المتعاقبة، لكي يظلوا في حالة يقظة دائمة وشعور عام بالمسؤلية تجاه وطنهم وجمهوريتهم ومواصلة البذل والفداء.

وهذه الأدوار الرائدة نتاج تكون وتشكل صميم في قلب المعترك منذ الريعان وحصاد اعتراك واحتكاك مبكر مع القهر وتتلمذ على يد آباء الثورة الكبار شارك فيها بالكلمة منذ بدء الولع والشغف بالشعر والأدب ومعانقة الحرية وقد كانت الإنطلاقة من داخل اذاعة صنعاء في الأيام الأولى للثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وفي رحلته مع الشعر بدأ القصيدة معانقا الوطن مرجعا أحزانه ومنشدا آلامه وآماله متتبعا أساه العميق وممجداً وثباته الباسلة على طريق الحرية ومجابهة الأستبداد وتجسد دواوينه تلك الروح المحتدمة المشحونة بأسى العصور والمتطلعة للإنعتاق والانطلاق نحو الحياة، تلك الروح المشبوبة التواقة الى يمن آخر يشرق من عتمة العصور .

ولقد ترك الدكتور عبد العزيز المقالح نتاجاً حيا متنوعا يعكس طبيعة اهتماماته بكل ماهو جوهري ومهم، وحرص على رعاية اجيال المبدعين والتبشير بهم وبانتاجاتهم وبما يضعهم على الطريق الصحيح.

كما عمل باشتغالاته النقدية المختلفة على صقل الخبرات وترشيد الحراك الادبي والثقافي العام والحفاظ على المعيارية ورفع الحساسية الفنية وبما يضمن عدم السقوط في الضحالة والرثاثة والإسفاف وبما يمنح العمل الادبي والإبداعي قيمته ومعناه بصفة عامة.

لقد عاش الدكتور المقالح وفيا لما أحب شاعرا ملتحما بوطنه وشعبه ومبدعا واكاديميا وباحثا جادا ومثقفا واسع الإطلاع وناقدا متمرسا وانسانا شفيفا متطابقا مع ادبه وفكره، له في وجداناتنا ووعينا وذاكرتنا من الحضور الملهم ما يجعله عصيا على النسيان والغياب .

والفقيد الكبير من مواليد 1938 في قرية الصول بمحافظة إب.

حصل الدكتور المقالح على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس في اللغة العربية وآدابها عام 1977م.

وكان للفقيد علاقة وطيدة مع تنظيم الضباط الاحرار، وثورة 26 سبتمبر العظيمة، وكان صوته مدويا في إذاعة صنعاء صباح يوم الثورة السبتمبرية المجيدة لإيصال صوتها ورسائلها.

وعمل أستاذاً للأدب والنقد الحديث في كلية الآداب - جامعة صنعاء ثم رئيسا لجامعة صنعاء من 1982 - 2001.كما عمل رئيسا لمركز الدراسات والبحوث اليمني وعين عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعضو مؤسس للأكاديمية الدولية للشعر في إيطاليا، وعضو في مجمع اللغة العربية بدمشق، ناهيك عن اختياره عضوا لمجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.

وعين الفقيد مستشارا ثقافيا للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح عام 2001.

وحصل الفقيد على العديد من الجوائز منها جائزة لوتس للأدب عام 1986م، و وسام الفنون والآداب – عدن 1980م، ووسام الفنون والآداب - صنعاء 1982م.

كما حصل على جائزة الثقافة العربية، اليونسكو، باريس 2002م، و جائزة الفارس من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية، 2003م.

وحصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، 2004م، و جائزة الشعر من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 2010م.

وللفقيد العديد من الكتابات الصحافية في يوميات الثورة الرسمية والعديد من الصحف والمجلات المحلية والعربية، وله العديد من الاصدرات ابرزها لا بد من صنعاء، 1971م، مأرب يتكلّم، بالاشتراك مع السفير عبده عثمان، 1972م، رسالة إلى سيف بن ذي يزن، 1973م، هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي، 1974، عودة وضاح اليمن، 1976م، الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل، 1978م، الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة، 1981م، وراق الجسد العائد من الموت، 1986م، أبجدية الروح، 1998م، كتاب صنعاء، 1999م، كتاب القرية، 2000م، بلقيس وقصائد لمياه الأحزان، 2004م عبدالناصر واليمن، و كتاب المدن، 2005م، بالقرب من حدائق طاغور. 2018م وغيرها من المؤلفات الادبية.

وبهذا الفقد المؤلم تتقدم نقابة الصحفيين اليمنيين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وتلاميذه ومحبيه، وللوسط الثقافي والادبي اليمني والعربي ، ،سائلين المولى له الرحمة. وللجميع عظيم الأجر وصادق العزاء .

نقابة الصحفيين اليمنيين

28- 11- 2022م

