مهرجان البحر الأحمر يكرم المواهب السينمائية البارزة .. ويعرض 131 فيلما في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن تكريم المواهب السينمائية البارزة، في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الذي سيُعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، بجانب عرضه 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، أن الاحتفاء بالمواهب السينمائية وتكريمهم يأتي تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما.

من جهة أخرى أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن مشاركة المخرج العالمي الشهير لوكا جوادانيينو، في جلسة حوار مع الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير "العظام وكل شيء" في دورة المهرجان هذا العام، حيث سيناقش المخرج الإيطالي المرشح لجائزة الأوسكار مسيرته المهنية المضيئة خلال الجلسة التي ستقام في 2 ديسمبر.