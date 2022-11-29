”إيناس عبد الدايم وسامي جونين” في أعظم السيمفونيات على المسرح الكبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تعود عازفة الفلوت العالمية الدكتورة ايناس عبد الدايم، إلى الساحة الفنية وتحل ضيفة على اوركسترا القاهرة السيمفونى، لتجرى حواراً ابداعياً مع عازف الفلوت الفنلندى سامى جونين، خلال الحفل المقام ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات بقيادة المايسترو هشام جبر، وذلك في الثامنة مساء السبت 3 ديسمبر على المسرح الكبير .

تؤدى ايناس وسامى كونشيرتو بعنوان ثنائى الفلوت والاوركسترا لـ دوبلر كما يعزف الاوركسترا السيمفونية الخامسة لـ مالر .

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة ، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس ، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها ، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة ، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، اسست اول فصل دراسى لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق .

اما الفنلندى سامى جونيون درس الموسيقى بأكاديمية سيبيليوس في فنلندا ، ومعهد الموسيقى العالي الوطني والأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى ويعد احد امهر عازفى الفلوت دوليا ، تعاون مع اهم الفنانين والملحنين والفرق الموسيقية فى العالم منها أوركسترا هيوستن السيمفوني الامريكى ، مثل فنلندا رسميًا في الذكرى المئوية لتأسيسها كجمهورية مستقلة في جولة فنية بروسيا ، فاز التسجيل الذى شارك فىيه باداء الرباعية الكاملة لموتسارت فلوت دبليو أي بجائزة الجمهور في الألبوم الفنلندي لعام 2018 ، قدم الكثير من التسجيلات للإذاعة الفنلندية - راديو وتلفزيون هونغ كونغ - راديو نيوزيلندا وغيرها وفاز بجوائز في العديد من المسابقات الدولية المتخصصة الى جانب مشاركته في لجان تحكيمها ، قام بتدريس اله الفلوت وموسيقى الحجرة في كل من جامعة أوكلاند بنيوزيلندا وجامعة فوردهام بنيويورك .

والمايسترو هشام جبر تخرج فى قسم الفلوت بكونسرفتوار القاهرة عام 1994 ودرس قيادة الأوركسترا على يد العديد من القادة المميزين فى مصر والخارج ، شارك فى ورش عمل قيادة الأوركسترا التى نظمتها دار الأوبرا وتم اختياره كأحد أحسن المشاركين ، كتب العديد من موسيقى الأفلام السينمائية القصيرة والتسجيلية بالإضافة إلى موسيقى مجموعة عروض مسرحية من إنتاج مصرى وعالمى .