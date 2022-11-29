انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي بالبينك الضيق والشفاف للشباب : لازم تتدوقني كويس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مرتدية تيشيرت صيفي ضيق للغاية مع بنطلون من اللون البينك الشفاف والضيف بطريقة إثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها، معلقة يجب أن يتذوق اسمي جيد لأنه دائما في فمك

وتصدرت الفنانة اللبنانية محركات البحث خلال الحفلات التي أقامتها في عدد من المدن السعودية في الأيام الماضية