وفاة ملكة جمال كازاخستان في ظروف غامضة بموسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - توفيت أمس ملكة جمال كازاخستان الممثلة الكازاخستانية، ناتاليا سيماجو، عن عمر 37 عاما، في شقتها بموسكو.

ووفقا لصحيفة inbusiness.kz الكازاخستانية، فإن أحد أطفال جيران سيماجو، طلب استدعاء طاقم الإسعاف، الذي عثر عليها ميتة، ولم يعرف سبب الوفاة حتى اللحظة، كما لم يعثر على آثار كدمات على جسدها، وسيحدد الطب الشرعي سبب الوفاة لاحقا.

يذكر أن ناتاليا ستيشينكو ولدت عام 1985 في كازاخستان، وفازت بلقب "ملكة جمال كازاخستان" في عام 2000.

وانتقلت للعيش في موسكو، وعملت في مسرح لونا، ولم يقتصر علمها على التمثيل المسرحي، بل مثلت في فلم "رابطة النساء المخدوعات" الذي لعبت فيه دور البطولة عام 2005.