الإعلامية هدير أبو زيد تتعرض لحادث سير على الطريق الدائري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - تعرضت الإعلامية هدير أبو زيد لحادث سير على الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

وكتبت هدير أبو زيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

حادث كبير عالدائري وانا راجعة من الراديو.. ملحقتش حتى المح النقل اللي خبطني من قوة الخبطة واللي حصل بعدها.. لحظات كنت متأكدة أنها الأخيرة في حياتي.. الحمد لله كنت مطمنة اني هروح لربنا.. بس شايفة ولادي قدامي.. لكن ربنا طلع لطفه اكبر بكتير.. وخرجت منها الحمد لله بشوية جروح وكدمات.. شكرا لولاد الحلال اللي وقفوا معايا.. اللهم لك ألف حمد وشكر.

ويذكر أن الإعلامية هدير أبو زيد تقدم برنامج صباح الخير يا مصر، وبعض من حلقات برنامج التاسعة مساءً عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.