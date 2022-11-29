وزيرة الثقافة تستقبل سفير العراق بمصر لبحث سبل التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير الجمهورية العراقية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الثقافي بين البلدين.

و أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عمق العلاقات بين البلدين والتى تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، و التشابه الثقافي بين الشعبين المصري والعراقي

كما أكدت على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين في مختلف أوجه التعاون الثقافي من نشر وتوثيق ومعارض ومهرجانات فنية وغيرها من المجالات

وتناول اللقاء مناقشة فرص التعاون في الصناعات الثقافية والإبداعية لما تملكه الدولتان من إرث حضاري وإبداعي كبير كما ناقش الجانبان سبل الشراكات المستقبلية في الفعاليات الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة على أرض مصر

وتلقت وزيرة الثقافة دعوة من الجانب العراقي للمشاركة بالنسخة السادسة من منتدى الحضارات العريقة المنعقد في بغداد خلال الفترة من 4 الى 6 ديسمبر المقبل والذي يأتي بمشاركة عدد من الدول منها "اليونان، الصين، إيران، إيطاليا، بيرو، بوليفيا، أرمينيا، والمكسيك"ويهدف الى الحفاظ على التراث الثقافي للبلدان صاحبة الحضارة القديمة وبحث سبل التعاون المشتركة لحماية التراث وتوثيقه وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب في عدد من القضايا الثقافية ، وبحث الاستثمار في المنتجات الثقافية ، والمحافظة على التراث العالمي، وتوجيه الاهتمام بالسياحة الثقافية