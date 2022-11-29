اليوم.. الموسيقار يحيي خليل ضيف إسعاد يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - يحل رائد موسيقى الجاز في مصر الموسيقار يحيى خليل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة قناة DMC.

ويتحدث خلال اللقاء عن ذكرياته في عالم الجاز، وتكوين الفرق الموسيقية، كما ترافقه فرقته على المسرح لتقديم عدد من مقطوعاته الموسيقية المميزة.

ونشرت قناة dmc البرومو الرسمي للحلقة عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليه: عاشق الموسيقى ومؤسس أفضل الفرق الموسيقية في ضيافة صاحبة السعادة في سهرة غنائية من طراز مختلف.

يذكر أن الموسيقار يحيى خليل يختتم حفلاته لعام ٢٠٢٢ في الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم خلال الحفل برنامجا موسيقيا متميزا، وتتاح تذاكر الحفل عبر شباك التذاكر بدار الأوبرا المصرية.