انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تشعل الشباب بأكثر فيديو رقص جراءة بالأحمر الناري المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في حفل ما على المسرح مرتدية بدلة رقص من اللون الأحمر الناري المكشوفة من منطقة الصدر وتقوم بالرقص البلدي بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها، معلقةمحدش يرقص بعد ملكة الرقص الشرقي

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.