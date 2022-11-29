حمو بيكا يكشف عن حقيقة ارتباطه بالمذيعة سارة خليفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - كشف مؤدي الأداء حمو بيكا عن حقيقة ارتباطه بالمذيعة سارة خليفة.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال مطاردة أحد المعجبين، حيث أقدم المعجب على تصويرهما ومحاولة التقاط صورة معهما، بينما انفعل بيكا عليه ووضع يده على الكاميرا.

وقالت سارة خليفة في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "حمو بيكا أعز صحابي وأخويا ومراته شمس صاحبتي كان عندنا حفلة ورايحين نشتري لبس، وفي حد طلع الموبايل واتصور مع بيكا وبعد ما مشي صورنا غصب عننا والشائعات ظهرت وتريند أي كلام مالوش لازمة".

وصرح حمو بيكا: "الدنيا كلها بتكلمني وبيسألوني عن علاقتي بسارة خليفة، وإحنا كنا خارجين نجيب هدوم وعيل صورنا، ومراتي عارفة سارة ولو حد غيرها كانت هتبقى مشكلة كبيرة".