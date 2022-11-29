بالصور.. نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها من عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نادية في الصورة بفستان أسود ، واعتمدت مكياج جذاب ، مما نال اعجاب متابعيها.

كانت قد هنأت الفنانة نادية الجندي الفنان حسين فهمي، علي الدورة ال 44 من مهرجان السينمائي الدولي وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام .

قالت نادية الجندي: شكراً حسین فهمي الذي أعاد للمهرجان قيمته الفنية والأدبية، وأتمنى له النجاح والتوفيق في جميع الدورات القادمه ومبروك لزميلتي وصديقتي العزيزة ، والنجمة القديرة لبلبة علي التكريم الذي تستحق بجدراة عن تاريخ طويل متميز، ومبروك للمخرجة المتمكنة كاملة أبو ذكرى علي تكريم تستحقه عن جدارة والتي كانت بدايتها كمساعد مخرج في أعمالي مع المخرج الراحل نادر جلال، وكنت أتوقع لها هذا النجاح المبهر، شكرا لكل من دعم هذا المهرجان.