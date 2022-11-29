أحمد الخميسي.. شــــــاديـــــــــــــــة.. وداعــــا يـاقــلــبـي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 08:25 صباحاً - في نوفمبر ٢٠١٧ رحلت شادية الجميلة التي أحببتها، وكنت أغير عليها من كمال الشناوي وأنا اشاهد أفلامها، وأغير عليها من صلاح ذو الفقار، وأغير عليها من كل من يتحدث اليها. رحلت من ملكت كل القلوب، وتسللت إلي النفوس جميعا، ليس بألحانها فهي لم تكن أقوى الألحان، ولا بصوتها فلم يكن أقوى الأصوات،لكن بروحها الساحرة، بوثبات خطواتها القصيرة مثل العصفورة، بالندى العالق بنظرتها وصوتها، بالسحر الذي لا يدري أحد سره، ملكت القلوب كلها، وبالسحر اختفت، الجميلة مثل سماء صافية.. وردة البستان والندى فأقفرت الحديقة.. لا أحد، ولا شيء، سوى صمت مديد في الفراغ. رحلت الجميلة اللطيفة التي لم يدخل في عناصر تكوينها سوى النسيم والحنان. وداعا يا قلبي ، يارقة الحياة في روح الملايين.