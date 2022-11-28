انت الان تتابع خبر من جنب أبو الهول .. اتفرج درة تكشف عن مفاتنها بالفستان اللي صدع الشباب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة صورة جديدة لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال تواجدها مشاركتها في حفل ما في منطقة الأهرامات خلال الساعات الماضية مرتدية فستان من اللون البرتقالي المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والظهر مما أدي إلي ظهور التاتو الذي ترسمه على كتفها بالإضافة إلي فتحة كبيرة كشفت عن ساقها بالكامل رفقة زوجها ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها.

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي يعرض عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.