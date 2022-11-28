انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني زكي شوقت الرجالة بالأسود المكشوف من هذا المكان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مني زكي زوجة الفنان أحمد حلمي صفحات السوشيال ميديا بسبب الإطلالة الجرئية الذي ظهرت عليها في أخر جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة مني زكي

وظهرت مرتديه ملابس من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر والأكتاف مع ترك شهرها علي ظهرها مع وضع القليل من المكياج واستخدام الإكسسورات، مما أثار إعجاب الجمهور.

تعليقات الجمهور

وحظيت علي الكثير من التعليقات مثل الفنانه الجميله الرقيقه حبيبت قلبي ربنا يخليكي لينا انتي والفنان احمد حلمي – الجمالة كله يا فنانة- جمالك لا يقاوم.