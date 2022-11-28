انت الان تتابع خبر هدي الإتربي تكشف عن التاتو الجديد بالأسود أبو فتحة .. اتفرج أين رسمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هدي الإتربي جمهورها مجموعة من الصورة الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام،وظهرت هدي الإتربي داخل أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث فستان من اللون الأسود الطويل المكشوف من منطقة الصدر والظهر حيث ظهر التاتو الذي رسمته في هذه المنطقة بالإضافة إلي فتحة كبيرة في منطقة الساقين، أما من الناحية الجمالية فاستخدمت الكثير من المكياج مع أحمر الشفاه.

شاركت الفنانة الشابة في آخر أعمالها بفيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.