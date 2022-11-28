انت الان تتابع خبر اتفرج .. نانسي عجرم تمتع الشباب بالرقص والغناء مع بعض باللامع المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نانسي عجرم خلال تواجدها في حفلة لها في العاصمة المصرية القاهرة وهي ترتدي فستان لامع من اللون البني مكشوف من منطقة الصدر وتقوم بالرقص والغناء أمام جمورها اما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على القليل من المكياج مع استخدام احمر الشفاه وترك شعرها مسندلا علي ظهرها.

وعلقت الفنانة علي الصورة قائلة مصر تجعلني أشعر بالامتنان.