نجمة عربية مشهورة تفجر مفاجأة غير متوقعة تخلت عن مسارها الفني وأرتدت الحجاب ..لن تصدق من تكون!

الرياض - محمد الاطلسي - الكثير من الفنانات والنجمات في الوطن العربي غيرن مسار حياتهن وقررن الاعتزال وارتداء الحجاب، رغم ان بعضهن يتراجع عن هذا القرار بعد فترة من الزمن للعودة إلى حياة الشهرة والنجومية، لكن اغلبهن يلتزم بالحجاب رغم الشائعات والضغوطات التي يتعرضن لها.

وآخر هؤلاء النجمات، الفنانة والتيكتوكر اللبنانية ليا حمزة، التي فاجأت متابعيها، بعدما أقدمت على إزالة كل صورها ومقاطع الفيديو والمحتوى الذي كانت على مدار السنوات الفائتة، وقررت تغيير جياتها وارتداء الحجاب.

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واطلت النجمة اللبنانية على جمهورها من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل، ظهرت فيها مرتدية فستاناً باللون الأبيض، ونسقته مع حجاب بنفس اللون، وعلقت على الصور قائلة انها كانت تفكر باتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولاقت التشجيع من والدتها وخالتها وحبيبها، بعد ان اقتنعت تماما بهذا القرار.

واشارت ليا الى انها وجدت صعوبة في حذف كل محتواها، الا انها فعلتها عن قناعة لتفتح صفحة جديدة في حياتها.

لقيت صور ليا وقرارها لارتداء الحجاب تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين هنأوها على هذه الخطوة، متمنين لها التوفيق والاستمرار.

تعتبر ليا حمزة من اشهر نجمات مواقع التواصل الإجتماعي ، وحظيت ب 4.8 مليون متابع على تيك التي كانت تقدم عليه أغلفة غنائية مزامنة مع الشفاه، ثم أنشأت قناتها على يوتيوب، وفي عام 2021، سجلت أغنيتها الأول ناوياله التي لاقت نجاحا كبيرا.