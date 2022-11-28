لاول مرة شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجميع بتصريح صادم ..اتفرج ماذا قالت !!

الرياض - محمد الاطلسي - جاهلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في أولى تصريحاتها بعد الخروج من المشفى الحديث عن موضوع الإدمان على المخدرات الذي أدخلت بسببه إحدى المصحّات للعلاج.

واكتفت شيرين في تصريحات اعلامية بالقول إنها تتعالج نفسياً فقط، موضحة أنها أمضت وقتاً ممتعاً في المستشفى حيث استفادت من العلاج النفسي التي ما زالت تتابعه.

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وأكدت شيرين أنها عاشت أياماً صعبة في المصح لأن دخولها إليه لم يكن بإرادتها، قائلة باللهجة المصرية: “اتاخدت على خوانة”، في إشارة منها إلى إجبار شقيقها لها بدخول المستشفى والعلاج.