ميمي جمال تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة للفنانة ميمي جمال وهي ترتدي الحجاب، وحاصرتها العديد من الأقاويل حول اعتزالها التمثيل.

وروج الكثير عبر صفحات السوشيل ميديا خبر اعتزالها على الرغم من وجود مسلسل يعرض في الوقت الحالي تشارك هي في بطولته.

وردت الفنانة ميمي جمال في أحد البرامج الاذاعية، وكشفت حقيقة الصور، مشيرة إلى كونها أدت العمرة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وكانت تلتقط صورا وهي ترتدي الحجاب.

وأشارت ميمي جمال إلى أنها لها الشرف أن تكون محجبة، ولكن حقيقة الصور هي أنها التقطتها أثناء أداء العمرة، أما ما يخص اعتزالها التمثيل، فقد أوضحت أن هناك لبسًا في الأمر.

وظلت ميمي جمال لأكثر من 5 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دون عمل، ولا ترغب في المشاركة بأية أعمال تلفزيونية، وكانت ترفض المشاركة في أية أعمال فنية.

وأشارت ميمي جمال إلى أنها على الرغم من كونها كانت ترد على العروض المقدمة إليها قائلة "أنا مش عايزة اشتغل خلاص"، إلا أنها أشارت إلى أن البعض فهم التصريح بشكل خاطئ وأنها تنوي الاعتزال.

وأكدت ميمي جمال بعد أن اطمأنت على بناتها وقامت بتزويجهن، أنها لا تجيد فعل أي شئ سوى التمثيل، ولا تفهم سوى في مجال التمثيل فظلت تفكر في العودة إلى التمثيل وقبول الأعمال، خاصة وأنها أصبحت وحيدة، والفن هو الأمر الذي تجيده، لذلك قررت أن تعود للموافقة على الأعمال التي تعرض عليها.