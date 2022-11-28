درة وزوجها يخطفان الأنظار بإطلالة جذابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - شاركت الفنانة درة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بأطلالة جذابة برفقة زوجها مرتدية فستان باللون البرتقالي، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

تُكرم إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، اليوم الاثنين الفنانة درة، وذلك ضمن حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً.

وكانت اللجنة الإستشارية العليا للدورة الثانية من َمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية قد إختارت النجمة درة زروق لتكريمها في حفل الإفتتاح.

وعبرت النجمة درة زروق عن سعادتها بالتكريم من مهرجان يعبر عن سينمات هامة لدول منظمة الفرنكوفونية، و سيعرض المهرجان اكثر من ٣٠ فيلما بين روائية قصيرة وطويلة.