جيهان خليل تكشف موعد عرض فيلم ”يوم 13”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - كشفت الفنانة جيهان خليل، عن موعد عرض فيلم "يوم 13"، حيث أكدته أنه سيتم عرضه في رأس السنة وتجسد دور "مريم" وهي شخصية مرعبة وستكون مفاجئة الفيلم، وأيضا تم الانتهاء من تصوير مسلسل "حرب نفسية" وتجسد من خلاله شخصية شهد بنت شعبية والمسلسل يحمل العديد من المغامرات وسوف يتم عرضه الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، جيهان خليل، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

ومسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، سلوي عثمان ، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.