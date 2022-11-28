اليوم..٤ ندوات و٣ عروض مسرحية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - يقام خلال فعاليات اليوم الرابع، لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته السابعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ٤ ندوات، و٣ عروض مسرحية ضمن مسابقات المهرجان.

يبدأ اليوم، بندوة للاحتفاء بالنصوص الفائزة بجائزة يسري الجندي للتأليف المسرحي، ويليها ندوة الاحتفاء بالمسرح العراقي ورموزه، ثم يتم توقيع كتابي المؤلفان العراقيان الكاتب والمخرج منير راضي العبودي (شكسبير في جيل الأوليمب)، والكاتب الدكتور حليم هاتف جاسم (هجنة الأداء التمثيلي في عروض مسرح مابعد الحداثة).

ويقام خلال فعاليات اليوم الرابع للمهرجان، مؤتمرا صحفيا للفنانة الأردنية أمل الدباس، ومؤتمر آخر خاص بالفنان الشاب ميدو عادل.

ويتضمن برنامج عروض اليوم، الاثنين، ٣ عروض مسرحية هي عرض "مخدة" من العراق ضمن مسابقة العروض الكبرى، وعرض "المرأة والسلطان" من السودان في مسابقة محور الشارع والفضاءات الغير تقليدية، وعرض "هارب من الدولة الإسلامية" من تونس، المشارك في مسابقة المونودراما.

يذكر أن، دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والرعاية الصحفية لبوابة أخبار اليوم.