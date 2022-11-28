إطلالة ناعمة لـ عبير صبري في أحدث ظهور لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وخطفت عبير صبري أنظار جمهورها بإطلالة ناعمة مرتدية فستان باللون الذهبي، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبرى مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج،الذى عرض فى السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

شارك في بطولة المسلسل كلًا من: ريهام حجاج، عبير صبرى، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، العمل من إنتاج شركة العدل، تأليف أيمن سلامة، العمل من إخراج سامح عبدالعزيز.

وسبق وأن شاركت الفنانة فى العديد من الأعمال الفنية منها: "ستات قادرة، فلاح فى الكونجرس، اللى اختشوا ماتوا،الوان الطيف، عصافير النيل، بهاريز.