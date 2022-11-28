في ظهور نادر..زوجة أوس أوس نجم مسرح مصر تخطف القلوب بحسنها في ظهور نادر لها ! والجمهور ملكة جمال

الرياض - محمد الاطلسي - خطفت رويدا سالم زوجة الممثل المصري الفنان أوس أوس الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها بمناسبة عيد ميلادها حيث حرص الفنان على تهنئتها وأرفقها بصور من مناسبات رومانسية متعددة جمعتهما.

وكتب أوس "كل سنة وأنتِ قلبي وعمري وحياتي كلها كل سنة وانتي طيبة يا أحلى وأغلى رودي في الدنيا وربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابدأ وعقبال 100مليون سنة بحبك".

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الجدير بالذكر ان أوس أوس يشارك في مسرحية "جامعة المشاغين"، من بطولة بيومي فؤاد وشيماء سيف وحمدي الميرغني وإيمان السيد وسليمان عيد ومصطفى البنا ومن إخراج محمد أوتكا، وله أيضاً فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.