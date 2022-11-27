تعليق صادم للإعلامية الشهيرة ريهام سعيد على أزمة الفنانة منة شلبي ..لن تصدق ما قالت

الرياض - محمد الاطلسي - علقت الإعلامية ريهام سعيد على واقعة القبض على الفنانة منة شلبي بسبب حيازتها لمواد مخدرة بعد وصولها لمطار القاهرة قادمة من نيوبورك، قبل أن يتم إخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية.

وخلال حلقة برنامجها "صبايا الشمس"، قالت الإعلامية ريهام سعيد "أنا مش عايزة اتطرق ومش هجيب سيرة اي حد ولكن لما أي حد يطلع البرنامج هو بيطلع برضاه علشان يؤثر في الرأي العام".

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وأضافت ريهام سعيد "اللي بيحاول يدافع عن فنان أو فنانة معينة ويطلع يقولك أصل الماريجوانا دي مش مخدرات هو ده اللي خطأ لأن ابني بيتفرج عليك وتطلع تقوله أن نسبتها مصرح بها في الآخر ولكن في الآخر دي مخدرات لو ملهاش أثر أنها تبقى إدمان ولكن لها أثر نفسي وهي كيمياء تدخل المخ مينفعش اطلع أقول أنها عادية ودي رسالة مش علشان ادافع عن حد أوصل رسالة للناس كلها خطأ".

وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي ظهر اليوم الجمعة أثناء عودتها من نيويورك، وبحوزتها 12 كيسا من مخدر الماريجوانا وسيجارتين من نفس نوع المخدر، وماكينة طحن ماريجوانا، وأفادت بحيازتها بقصد التعاطي.

التحقيقات الأولية أوضحت أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش؛ تم ضبط 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر بحوزتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المسؤولة، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسؤولة.