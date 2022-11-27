اتفرج- انت الان تتابع خبر القبض على بطل مسلسل “لعبة الحبار”.. اتحرش بإمراة بطريقة مش ولابد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن حقيقة القبض على بطل مسلسل “لعبة الحبار –Squid Game”، والزج به في الشجن بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.وأوضحت التقارير الصحفية، أنه لم يتم القبض على بطل مسلسل “لعبة الحبار –Squid Game”، الكوري أو يونج سو الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، مشيرة أن ما تم وهو توجيه اتهام رسمي له من قبل مكتب المدعي العام في سوون يوم الخميس الماضي بتهمة التحرش.

وأضافت التقارير أن القضية تعود إلي عام 2017 حيث وجهت له تهمة التحرش عن طريق لمس جسد امرأة بشكل غير لائق.