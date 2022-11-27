أشهر فنان كوميدي قتلته نبوءة عراف وحجزت المستشفى جثمانه لعدم سداد المصاريف.. اتفرج من يكون؟!

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر من أشهر نجوم الكوميديا الذين تركوا بصمات واضحة في السينما والتليفزيون والمسرح إنه الفنان الراحل أمين الهنيدي.

ولد أمين الهنيدي يوم 24 أكتوبر عام 1925 بمدينة المنصورة واسمه الكامل أمين عبدالحميد أمين محمد محمد الهنيدي، وظهرت موهبته الفنية وهو طفل صغير حيث برع آنذاك في تقليد وغناء مونولوجات الفنان الراحل إسماعيل ياسين وثريا حلمي.

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التحق الهنيدي بكلية الآداب ثم تركها والتحق بكلية الحقوق ليتركها أيضا والتحق بكلية التربية الرياضية وعين مدرسا للتربية الرياضية حتي ترك المجال الرياضي، ليلتحق بالمجال الفني.

حيث انضم إلى برنامج ساعة لقلبك مع الفنان عبد المنعم مدبولي ويوسف عوف ثم التحق بعد ذلك بفرقة تحية كاريوكا والتي انتقل منها إلى مسرح التليفزيون حيث قدم عليه العديد من الأعمال.

سيطرت عليه هواجس الوفاة وذهب للعديد من الأطباء لكنهم لم يكتشفوا إصابته بأي مرض مما جعله يضطر للذهاب إلى عراف حيث فاجأه بكلمات صادمة فقد أخبره بأنه سيصاب بمرض خطير سينهي حياته وكانت لتلك الصدمة تأثيرها الخطير عليه.

حيث عاش سنوات وهو متأثر بها رافضا نصائح كل من حوله بعدم تصديق هذه الخرافات ولكنه في بداية الثمانينيات اكتشف إصابته بمرض سرطان المعدة مما جعله يتغيب كثيرا عن عمله الفني وتراكمت عليه الديون وأصيب بالاكتئاب.

بعد سفره للعلاج علي نفقة الدولة عاد إلى القاهرة وقد هزمه المرض وقضى علي معنوياته فقد انتشر في جسمه حيث ظل في العناية المركزة بأحد المستشفيات وهو لا يملك حتي مصاريف علاجه حتى توفي في 3 يوليو عام 1986.

ولم تستطع الأسرة الحصول علي جثمانه لأنها لم تكن تمتلك 2000 جنيه قيمة مصاريف العلاج حتي تم توفيرهم من زملائه ليتم الإفراج عن جثته ويصرح بدفنه.

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