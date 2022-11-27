انت الان تتابع خبر داليا مصطفي .. شوف التصريحات التي قلبت السوشيال ميديا عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلقت الفنانة داليا مصطفي، حالة من الجدل خلال الدقائق الماضية على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية، بعد التصريحات التي أدلت بها مؤخراً حول الدروس الخصوصية.وعلقت داليا مصطفي على ارتفاع أجور بعض المدرسين في الدروس الخصوصية التي وصلت إلي 500 جنيهاً مصرياً في الحصة والواحدة قائلةً أنني شعرت بالصدمة عندما قمت بسؤال أحد صديقاتي عن سعر حصة درس كيمياء ساعة لـyear 10.

وأضافت مصطفي أنا لو اشتغلت بالساعة كده، وجبت 100 طالب وكل واحد خدت منه 500 جنيه، لميت 50 ألف جنيه، يعني في ساعتين 100 ألف جنيه.

في هذا السياق قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد تصريحات الفنانة المصرية، معتبرين أن الممثلين يتاقضون مبالغ مالية كبيرة، مقبل العمل لفترة لا تتعدى الساعات أيضا.