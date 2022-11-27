اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيدي كرم تتغلب على هيفاء وهبي بأبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هيدي كرم بنشر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هيدي كرم خلال تواجدها في حفل عشاء حيث ارتدت جاكت جينز وأسفلها ملابس من اللون النبيتي الكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير أما الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مما جعلها اطلالة مميزة ومثيرة.

وعلقت على الصورة قائلة : شكرا لك على التجربة الفريدة والجميلة جداthebreakers_somabay.

يذكر أنها شاركت في مسلسل “لؤلؤ” ،مع كلا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.