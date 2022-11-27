اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا شيحة تتعدي رانيا يوسف بفستان ملوش مثيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت هنا شيحة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضي، مرتدية فستان مكشوف من منطقة الصدر والظهر بشكل كبير مما جعلها إطلالة ناعمة، مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وشاركت الفنانة في مسلسل راجعين يا هوى مع كلا من خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.