 ابنة أحمد حلمي تصبح حديث الساعة بعدما خطفت الأنظار على السجادة الحمراء | اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - حظيت صور لي لي أبنة الفنان احمد حلمي بتدول واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصبحت حديث الساعة بعدما خطفت الانظار بجمالها الهادئ وابتسامتها الرقيقة .

وحضرت النجمة المصرية منى زكي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتسلم تكريمها، حيث يتم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز، نظرا لمسيرتها السينمائية الحافلة.

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وقد حرص على الحضور مع منى زكي لدعمها زوجها الفنان أحمد حلمي، وابنتهما “لي لي”، وذلك في أول ظهور لها في مناسبة فنية.

وتألقت منى بفستان شديد الأناقة باللون النبيتي مشقوق عند أحد الساقين، وتركت شعرها الأسود منسدلا، وتزينت بمكياج أبرز جمالها.

وأطل أحمد حلمي بدلة بيضاء أنيقة، وقد حرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر، بينما أطلت “لي لي” بفستان بسيط مزين بالكثير من الرسومات الملونة، ناسب سنها.

وكانت منى زكي قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو جمعها بابنتها الكبرى “لي لي”، وذلك في ظهور نادر لها.

منى زكي وابنتها “لي لي” حرصتا على المشاركة فى حملة “حاسبوا على كلامكم”، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف.

الفنانة المصرية وابنتها وجهتا حديثهما للمتابعين لتوعيتهم بمفهوم “التنمر على الانترنت”، وكيفية مكافحته.

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