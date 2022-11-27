 فخ وضعته الفنانة هيفاء وهبي جعل اصالة تقع فيه والجمهور في صدمة !

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت المغنيّة السورية أصالة لحملة تنمّر شديدة، بعد انتشار صورة غريبة لها بموسم الرياض في السعودية، على غرار اللبنانية هيفاء وهبي.

وأثارت الصورة التي التقطت للمغنية أصالة ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بملامح صادمة، الأمر الذي أعاد للأذهان ما تعرضت له هيفاء وهبي الشهر الماضي.

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وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة متداولين صور هيفاء وهبي إلى جوارها، يقول محمد صبري على "فيس بوك": "ما حدث مع هيفاء وهبي يتكرر مع أصالة، في حفلها المذاع حاليا ضمن حفلات موسم الرياض، شخص سخيف يتعمد إظهار أصالة بملامح غير شكلها الحقيقي، لكن الفرق بين الصور واضح".

فيما رأى آخرون أن الصورة حقيقة ليحتدم الجدل بين مئات المتابعين، تقول نورة عبدالعزيز على "تويتر": "لا مش مصور وبعيدا عن كلشي أصالة وجهها متغير فعلا وفيه شيء مش طبيعي".

فيما قال حساب خالدية الهادي على "تويتر": "كارثة، في الأخير كبر السن ما هو عيب والعمليات ما طولت ورجع كل شيء وانفضحت التعديلات".

وتعرضت هيفاء وهبي لانتقادات كثيرة، بعد انتشار صور مفبركة لها في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، وردت النجمة اللبنانية بعد ذلك من خلال مداخلة مع الإعلامي حسام المراغي، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" قائلة: "لوني الحقيقي أسمر، لا يوجد في العالم أجمل من السمر، أنا لست جميلة، في النهاية ظهرت على المسرح وأثبت للجميع أنني أتعرض لحملة شرسة من ناس تعشق الكذب، وتغار من نجاحي".

وعاشت أصالة لحظات استثنائية خلال حفلها الغنائي الساهر والذي حمل عنوان "ليلة أصالة" والذي تم تنظميه ضمن فعاليات النسخة الثالثة من موسم الرياض في السعودية وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنفيذ شركة روتانا.

النجمة السورية تألقت خلال 5 فقرات غنائية قدمت فيه مجموعة من أجمل الأغنيات.

وصلت أصالة إلى مسرح محمد عبده آرينا بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وكذلك بحضور أبنائها الذين حرصوا على الوجود معها.

وبدأت الحفل بأغنية "سامحتك" إحدى أغاني ألبوم "ياصابرة يانا"، والذي تم طرحه في بداية التسعينيات، كما قدمت كذلك خلال فقرتها الغنائية الأولى أغنية "قد الحروف"، وأيضا أغنية "جابوا سيرته".

ووجهت رسالة للجمهور السعودي قائلة: "الليلة بالنسبة لي بداية جديدة، ألف شكر لوطني الحبيب الحاضن السعودية على عظيم اهتمامه، هذا اليوم يحملني مسؤولية أكبر، شكرا على الاهتمام والتكريم، شكرا لروتانا، أنا احتمال أنزل من المسرح وأجلس بين الجمهور بسبب أنني ارتجف، خائفة جدا وأنا أمسك الميكروفون لكي لا أسقط وفي حال حدوث ذلك سأسقط معه".

وتغزلت أصالة في زوجها الشاعر فائق حسن والذي وصفته بالجائزة والهدية، مؤكدة أنه من أغلى الأشخاص في حياتها والذي ساعدها على البداية من جديد فقالت أصالة: "الهدية الكبيرة التي حصلت عليها لي ولأسرتي، وجود فائق بحياتي هو من أحلى الأحداث التي حدثت لي وأجمل هدية من رب العالمين، وجوده بجواري بمثابة أوسكار حتى هو أكثر من ذلك بل جائزة نوبل وحصلت عليها، شكرا لك يا أبي ويا حبيبي ويا أغلى شيء في هذه الحياة، ولانك جعلتني أبدا من جديد، بروح وقلب أفضل من الأول".

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