أمير كرارة مجرم تائب في فيلم ”البعبع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - يواصل الفنان أمير كرارة تصوير فيلمه الجديد «البعبع» الذي يعيده إلى شاشة السينما بعد غياب 3 سنوات.

ويقدم أمير كرارة خلال أحداث الفيلم شخصية «سلطان» مجرم تائب يتخلى عن الإجرام، ويواجه مع صديقه "سوكا" محمد عبد الرحمن العديد من المواقف الكوميدية.

وكان الفيلم في البداية يحمل اسم «يوم استقالة مجرم» لكن تم تغييره لاسم "البعبع" ويجسد أمير كرارة خلال الفيلم دورا كوميديا لأول مرة في تاريخه السينمائي.

وجدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة يظهر في دور كوميدي لأول مرة في السينما وفيلم "البعبع" تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى وإنتاج سينرجى فيلم ويوسف الطاهر، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة كل من ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور وغيرهم.

ويشارك أمير كرارة في رمضان 2023 بمسلسل "سوق الكانتو" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، كما تم الانتهاء من بناء ديكور العمل.

وكان المخرج حسين المنباوى وضع قائمة من الترشيحات للممثلين، على أن تتعاقد معهم الجهة المنتجة خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الأسماء خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كل التفاصيل.

ويذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "العائدون" وعرض فى شهر رمضان 2022، وشارك فى بطولته كل من أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أمينة خليل، إسلام جمال، ومحمد أبو داود، وعدد كبير من الممثلين، إخراج احمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

كما يعرض لأمير كرارة حلقات برنامجه "سهرانين"، والذى يستضيف عددا من نجوم مصر والوطن العربى، ويعرض على شبكة قنوات ON، ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.