تعاقد وفاء عامر وأحمد بدير رسميًا على بطولة مسلسل ”حضرة العمدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - انضم كل من الفنانة وفاء عامر، والفنان القدير أحمد بدير، رسميًا لأسرة مسلسل «حضرة العمدة» الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

ويعد هذا التعاون الثالث للفنانة وفاء عامر، مع الشركة المنتجة للعمل بعد أن شاركت في مسلسلي: «الطوفان»، و«جبل الحلال».

فيما يعد هذا التعاون الثانى بين الفنان أحمد بدير، وكل من المخرج عادل أديب، والجهة المنتجة أيضًا، خاصة أنه قد شارك معه مؤخرًا فى مسلسل «نقل عام».

وانتهى المخرج الكبير عادل أديب، من وضع خطة كاملة لخروج العمل على أكمل وجه، كما يتم حاليًا بناء الديكورات الأساسية تمهيدًا لانطلاق تصوير حلقات المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة، فضلًا عن معاينة أماكن التصوير المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد التصوير الخارجية للعمل الرمضاني الجديد «حضرة العمدة».

ويعقد النجوم المشاركون فى أحداث المسلسل، حاليًا، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف إبراهيم عيسى، والمخرج عادل أديب، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل، حيث تجرى حاليًا الجهة المنتجة للمسلسل المفاضلة بين مجموعة كبيرة من الفنانين والوجوه الجديدة لإبرام التعاقدات الخاصة بالمسلسل.