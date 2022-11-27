اليوم.. فارس كرم يحيى حفلاً غنائياً في أستراليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - يتألق النجم اللبناني فارس كرم، مساء اليوم الأحد ويحيي حفلاً غنائيًا في استراليا، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح المطرب اللبناني فارس كرم مؤخرًا، أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "قمرجي" من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ وإخراج هاس غدار، والأغنية ضمن ميني ألبوم جديد يصدره فارس كرم وفيه 5 أغنيات باللهجة اللبنانية جميعها من توزيع عمر صباغ.

جدير بالذكر أن آخر أغاني فارس كرم، أغنية "ع موعدنا ولا شو" التي طرحها مؤخرًا، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، والأغنية "ع موعدنا ولا شو" هي من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، والكليب تولى إخراجه جو بو عيد.

أما آخر البومات فارس كرم، ألبوم "44:36" والذى تضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقني صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".