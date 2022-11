فيلم ”Avatar The Way of WaterW” ينتظر 175 مليون دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - يدخل فيلم الخيال والفانتازيا «AVATAR: THE WAY OF WATER»، ثاني أفلام جيمس كاميرون الملحمية، في استعداد لافتتاحية محلية تتراوح ما بين 150 و175 مليون دولار محليا عند عرضه لأول مرة في دور السينما في ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يواصل الجزء الجديد من سلسلة AVATAR التربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما، بعد تجاوز كاميرون عددا كبيرا من المواعيد وتواريخ الإصدارات التي منحت للفيلم على مدار العام ونصف الماضي، بسبب جائحة كورونا وعدد من الأسباب القهرية التي عطلت عرض الفيلم.

وكان أول فيلم لـ "AVATAR" قد حقق افتتاحية مقابل 77 مليون دولار في عام 2009، ويسعي القائمين على الفيلم لمضاعفة الافتتاحية في الجزء الثاني من السلسلة تزامناً مع العاصفة الثلجية الكبيرة التي تهدد أمريكا المقرر ان يضرب في أسبوع عرض الفيلم.

بلغ إجمالي أرباح الجزء الأول من السلسلة "" 2.7 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم، وسيكون من الصعب مطابقة هذا الرقم بعد COVID مع شباك التذاكر الذي ما زال يكافح من أجل الانتعاش والأسواق الرئيسية مثل روسيا مغلقة أمام هوليوود.