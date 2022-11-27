انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تشعل غرائز الشباب بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر خاصية الأستوي بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها في مكان ما، مرتدية ملابس شتوية يغلب عليها اللون الأسود والأخضر المكشوفة من منطقة الصدر وهاف بوت من اللون الأبيض بطريقة إثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وتصدرت الفنانة اللبنانية محركات البحث خلال الحفلات التي أقامتها في عدد من المدن السعودية في الأيام الماضية.