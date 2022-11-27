حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم عن مشاركة مسرحية "هما" في مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية، الذي يقام خلال الفترة 26-30 نوفمبر في مدينة طنجة بالمملكة المغربية، وستقدم المسرحية عرضها للجمهور يوميّ الثلاثاء 29 نوفمبر عند السادسة مساءً، والأربعاء 30 نوفمبر عند الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، على مسرح قاعة محمد الرحموني بدار الشباب بحسنونة.

المسرحية من تأليف معالي الوزير والأديب غازي القصيبي -رحمه الله-، ومعالجة درامية للدكتورة تهاني الغريبي، ومن إخراج يوسف البغلي، وتدور أحداثها حول الصراعات والجدليات بين المرأة "الممثلة المشهورة" وبين الرجل "المؤلف والممثل"، يتخللها أحداث عديدة مستمدة من الشخصيات التاريخية كنماذج إنسانية تعكس صراعها ومآسيها، وتتلوّن المواقف بحسب تفسير "هو" و "هي"، خاصة أنهما يستعينان بتأويلات معاصرة لمفكرين أو كتاب وكاتبات يناصرون المرأة وقضاياها، أو يتحمسون للدفاع عن الرجل.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال مشاركة المسرحية التي قُدمت مؤخراً ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، إلى تمكين المواهب المسرحية السعودية من اكتشاف مهارات ومعارف مبتكرة مستمدة من تجارب المسرح الدولي، وتبادل المعارف والمثاقفة بين المسرح السعودي والمسرح الإقليمي والدولي، وذلك ضمن أنشطة مبادرة تمثيل المملكة دولياً "إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة".