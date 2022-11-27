شاهد.. أصالة نصري تكشف قصة تعافيها من المرض النفسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - نشر الطبيب النفسي للفنانة أصالة نصري -الدكتور مصطفى النحاس- مقطع فيديو قصير، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل الفنانة أصالة، الأخير بموسم الرياض التي أحيته يوم الجمعة 25 نوفمبر الماضي.

وظهرت أصالة نصري، في الفيديو وهي ترحب بطبيبها النفسي، وتؤكد أنها تعافت من أزماتها النفسية، قائلة: «أنا بطلت أروح عنده.. بروح بس زيارة عشان أشوفه وأشوف ابنه».

وأضافت أصالة نصري، أن طبيبها النفسي ساعدها كثيرا بالفترة التي كانت تحتاجه فيهاش، وعلقت: «هو اللي اعطاني فكرة المراية.. ومن وقتها وأصالة بتحكي مع صولا في المراية».