انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده “نازلة بوس” بالأسود المكشوف أمام الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في حفل ما ويقف بجوارها رجل لها مرتدية فستان من اللون الأسود مكشوف من منطقة الصدر وتقوم بتوجيه الكثير من القبلات إلي محبيها بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.