الإعلامية مروة صبري عن أزمة منة شلبي: ياريت ما نشمت في حد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - علقت الإعلامية مروة صبري، على أزمة الفنانة منة شلبي، والتي تم القبض عليها أثناء عودتها من رحلتها في نيويورك بتهمة حيازة المخدرات، وتم إخلاء سبيلها بـ كفالة مالية قُدرت بـ 50 ألف جنيه.

وقالت مروة صبري، في برنامجها "قعدة ستات" المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، عن الصورة المنتشرة عن المواد المخدرة التي كانت بحوزة الفنانة منة شلبي: ياريت ما نشمت في حد، ولا نغل ولا نحقد على حد، لأنه في النهاية لو اتعاملنا بالشكل ده هتترد لكم، دي مش أخلاقنا ولا طباعنا، مصر والوطن العربي عمر ما كانت دي أخلاق، في حاجة اسمها نستر على بعض.

وتابعت: في حاجة تانية فكرت فيها، هو الحملة الهجومية الشديدة الرهيبة اللي عايزة تقتل منة شلبي بمجرد ظهور خبر، وإحنا كبشر قاعدين في البيت ملناش نقول ده صح ولا غلط مش إحنا اللي هنحاكم، ولكن دلوقتي للأسف أنا شايفة دلوقتي إن البشر هما اللي بيحاكموا بعض، وكأن كل واحد ملاك، إنما نطبطب ونقول معلش وربنا أمر بالستر وهيطلعها من أزمتها على خير لأ، أومال مين اللي هيضحك وهيشمت؟ أهم حاجة لازم نبقى زي عواجيز الفرح وننظر.

وأضافت: من ضمن الحاجات اللي جت في بالي، أن منة شلبي أنا معرفهاش بشكل شخصي ولكن هي من الفنانات اللطاف، وهي من الفنانات اللي اتكرموا كتير في المهرجانات الدولية ومحبوبة جدًا وأي دور بتعمله بتبقى مميزة مع احترامي لكل فنانات جيلها ولكنها مختلفة عنهم وبتسيب بصمة.

وتسألت الإعلامية مروة صبري، عن إذا ما كانت الفنانة منة شلبي، تتعرض لهذه لحملات تشويه بسبب تقديمها مسلسل بطلوع الروح في رمضان الماضي 2022، موضحة: السنة اللي فاتت منة شلبي، قدمت مسلسل اسمه بطلوع الروح وكشفت خلال حاجات كتير، مش يمكن المسلسل ده سخن ناس فئة من الناس أوي عليها؟، مش يمكن كانت الناس دي مستنية ليها غلطة؟ كل دي استنتاجات وأنا بفكر معاكم، الله أعلم إيه الصح وإيه الغلط، ولكن مش إحنا اللي بنحقق ولا اللي بنحاسب ولا نحاكم، خلوا عندكوا رحمة بالناس سواء الموضوع طلع صح أو غلط، طبطبوا على البني آدمين وكلمة كويسة تقف جنبهم، خاصة لو شخص مشهور ومعروف بيبقى خايف على سمعته وصورته ويخسر جماهريته.

واختتمت حديثها قائلة: ارجوكم ارحموا منة شلبي، وافتكروا إنها فنانة بتحبوها وادعولها دايمًا بالخير وإن الأزمة دي تعدي على خير، ومتشاركوش في فضائح، واللي عايز يكتب على فيس بوك يا تكتب كلمة خير ودعم يا متكتبش، ولكن شماتة وإهانة وذبح وكراهية خليها جواك ولنفسك لأن كل حاجة في الأخر هتترد لك.. ارحموا منة شلبي.