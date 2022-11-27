بالصور..أحمد شيبة يشارك جمهوره العربي بصورة مع جورج وسوف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - شارك الفنان احمد شيبة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له رفقة سلطان الطرب العربي الفنان "جورج وسوف"، وذلك عبر حسابه الرسي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وظهر شيبة يجلس بجانب سلطان الطرب ويضع يده على كتفه، وحصلت الصورة على عديد من الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها تحمل الحب والدعم لكلا النجمين "أحمد شيبة وجورج وسوف".

يذكر أن، طرح سلطان الطرب جورج وسوف، أغنيته الجديدة بعنوان «بيتكلم علي» من كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة، وألحان الفنان اللبناني زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

أغنية جورج وسوف الجديدة من إنتاج رودولف جبر، وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجمي التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائية من نصيب النجمة اللبنانية زينة مكي.