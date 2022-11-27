تغير بها الحال من ممثلة سعودية شهيرة إلى بائعة وجبات الكبدة على عربة في الشوارع ..لن تصدق من تكون!!

الرياض - محمد الاطلسي - تحدثت الفنانة السعودية وجنات الرهبيني عن بيعها وجبات الكبدة منذ 32 عاماً على عربة في الطرقات، إلى جانب عملها في التمثيل والإعلام.

وأكدت أنها تقدم في جدة وجنات وجبات الكبدة، على الطريقة الحجازية في كل شهر رمضان، وتذهب بشكل يومي إلى المسلخ لانتقاء الكبدة الطازجة.

▪ يفوق قوة القرنفل اضعاف..مشروب يرفع الرغبة ويقوي الانتصاب ويجعلك فحلاً خارق أثناء المعاشرة(لرجال فقط)

▪ في ليلة الدخلة..عريس لم تكتمل فرحته دخل لمعاشرة زوجتة وشاهد هذا الأمر الصادم عليها طلقها وفر هارباً

وأضافت: "كنت أمتلك كافتيريا قرب الجوازات في الكندرة، واستعنت بها في تربية أبنائي، كانوا يدرسون في أرقى مدارس جدة الأهلية، ولم أفكر أن أطلب المساعدة من أي شخص".

وشددت على أنها فضلت العمل المزدوج من أجل تربية أطفالها وعدم التخلي عنهم بعد طلاقها.

وأشارت إلى أنها من أسرة غنية، لكن على ما يبدو خلافات الإرث مع زوجة والدها بعد وفاته، وقفت في درب حصولها على الراحة المادية.

وتابعت: "تعرضت للكثير من المضايقات في تلك الفترة التي عملت فيها قرب مقر الجوازات في الكندرة، ولكن أمير منطقة مكة المكرمة، -آنذاك- كان يقف بجانبي، إذ استخرج لي بطاقة عدم تعرض، وبالفعل استكملت عملي بشرف، وقمت بتعليم أبنائي، والآن أصغرهم مبتعث على حساب الدولة".