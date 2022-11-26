صورة نادرة.. اتفرج شمس البارودي مع زوجها نجل ملك السعودية في ليلة الزفاف!!.. أجمل من كل الأميرات

الرياض - محمد الاطلسي - تزوجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، من الأمير خالد بن عبدالعزيز الذي عرف عنه كثرة زيجاته، وبالأخص من الوسط الفني في حفل زفاف أسطوري، نالت به لقب أميرة. ولكن هذه الزيجة التي تمت في عام 1969 لم يكتب لها الدوام أكثر من ثلاثة أشهر فقط حاولت خلالها البارودي، الانتحار مرتين.

بدأت الحكاية بعد زواج البارودي، من الأمير خالد، بفترة قصيرة حيث بدأت الخلافات تدب بينهما فحاولت الانتحار مرتين. في المرة الأولي أسعفها الأمير، وهي فاقدة الو عي إثر تناولها أقراص الأسبرين، وفي المرة الثانية غافلت كل من في القصر الذي تعيش فيه بالهرم وحاولت قطع شر يان يدها وأنقذ ها زوجها في اللحظات الأخيرة. واتفق الزوجان أكثر من مرة علي اتمام الطلاق بعد سلسلة من المنازعات، وفي كل مرة يتدخل الأصدقاء لتصفية الخلاف الذى كان يتجدد بعد ساعات قليلة من انتهائه، وبسببه حاولت الأميرة الإنتحار مرتين. وبعد تدخل الأصدقاء وافق الأمير على ترك الأميرة قصر الهرم لتقيم مع أسرتها حتى تهدأ أعصابها، ولكنها رفضت العودة معه مرة أخرى وطلبت الطلاق على أن يدفع لها مؤخر صداق قدر بـ15 ألف جنيه وقتها.

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بدأت الحكاية بعد زواج البارودي، من الأمير خالد، بفترة قصيرة حيث بدأت الخلافات تدب بينهما فحاولت الانتحار مرتين. في المرة الأولي أسعفها الأمير، وهي فاقدة الو عي إثر تناولها أقراص الأسبرين، وفي المرة الثانية غافلت كل من في القصر الذي تعيش فيه بالهرم وحاولت قطع شر يان يدها وأنقذ ها زوجها في اللحظات الأخيرة. واتفق الزوجان أكثر من مرة علي اتمام الطلاق بعد سلسلة من المنازعات، وفي كل مرة يتدخل الأصدقاء لتصفية الخلاف الذى كان يتجدد بعد ساعات قليلة من انتهائه، وبسببه حاولت الأميرة الإنتحار مرتين. وبعد تدخل الأصدقاء وافق الأمير على ترك الأميرة قصر الهرم لتقيم مع أسرتها حتى تهدأ أعصابها، ولكنها رفضت العودة معه مرة أخرى وطلبت الطلاق على أن يدفع لها مؤخر صداق قدر بـ15 ألف جنيه وقتها.

وأخيرا وافق الأمير على اتمام الطلاق على أن تتنازل البارودي، عن جزء من مؤخر الصداق بحجة شرائه مجوهرات بـ7 آلاف جنيه لها من فندوق الهيلتون. يذكر أن الأمير خالد هو الابن التاسع للملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، وكان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني السعودي، كما أنه شغل منصب رئيس الديوان الملكي.

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