الفنانة اللبنانية إليسا تكشف كواليس تعرضها لجرح قطعي في يديها

الرياض - محمد الاطلسي - أحيت المطربة اللبنانية مؤخرا حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الكبرى بالكويت، وقدمت خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

وحرصت إليسا قبل الصعود إلى الحفل على عمل أكثر من لقاء إعلامي للحديث عن أعمالها الجديدة وسلسلة الحفلات التى تستعد لها خلال الفترة القادمة.

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وخلال لقائها وردا على سؤال بعض الصحفين حول سبب ارتدائها قفازا فى يديها منذ فترة أكدت إليسا أنها تعرضت لجرح قطعي في يديها وأضطرت على أثره استخدام هذا القفاز حتى لا يظهر الجرح أمام عدسات الكاميرات متمنيا الشفاء منه فى القريب العاجل.