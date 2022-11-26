فن ومشاهير

لن تصدق من تكون ..فنانة شهيرة لقبت بالملكة لشدة جمالها.. سخرت من وجه العندليب ورفضت ظهوره في فيلمها ووافقت على صوته بدون صورته! هويتها ستدهشكم!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - هي واحدة من أهم رائدات السينما المصرية والعربية وأجملهن عل الاطلاق، فهي ممثلة ومونتيرة ومنتجة ومخرجة ومركبة الأفلام السينمائية

وبالرغم من جمالها الأخاذ وملامحها التي كانت تؤهلها لأن تصبح نجمة إلا أنها فضلت العمل خلف الكاميرا، إنها ماري بطرس بولس الشهيرة بـ(ماري كويني). والدة المخرج نادر جلال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ معلومات صادمة تكشف لأول مرة في ذكرى ميلاد الفنانة اسمهان .. هؤلاء متورطون في قتلها وأبرزهم حسن البنا والملكة

▪ احذر فوراً..يظن الكثير من الناس انها عادية وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم(تعرف عليها الآن)

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا