لن تصدق من تكون ..فنانة شهيرة لقبت بالملكة لشدة جمالها.. سخرت من وجه العندليب ورفضت ظهوره في فيلمها ووافقت على صوته بدون صورته! هويتها ستدهشكم!

الرياض - محمد الاطلسي - هي واحدة من أهم رائدات السينما المصرية والعربية وأجملهن عل الاطلاق، فهي ممثلة ومونتيرة ومنتجة ومخرجة ومركبة الأفلام السينمائية

وبالرغم من جمالها الأخاذ وملامحها التي كانت تؤهلها لأن تصبح نجمة إلا أنها فضلت العمل خلف الكاميرا، إنها ماري بطرس بولس الشهيرة بـ(ماري كويني). والدة المخرج نادر جلال.

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