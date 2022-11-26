لن تصدق كم تبلغ ثروة الراقصة فيفي عبده.. الرقم خيالي فاق التوقعات لن تستطيع تخمينه

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهرت الراقصة المصرية فيفي عبده بفنها وأعمالها الراسخة في أذهان الكثيرين، وبلغت ثروة فيفي نسبة عالية تقدر بنحو 50 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن فيفي تلفت الأنظار في كل مرة من خلال نشر مقاطع فيديو مليئة بالبهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها مقطع فيديو من أحد الحفلات.

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وظهرت فيفي كالعادة بقمة الأناقة والشياكة، وكشف الفيديو الأجواء الحماسية خلال الحفل، حيث كانت فيفي تتمايل وترقص بين الجمهور الذين إقتربوا منها وألقوا التحية عليها.