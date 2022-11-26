فضيحة أخلاقية صادمة تنهي شهرة السلطانة "هويام" بطلة مسلسل حريم السلطان

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت النجمة التركية مريم أوزرلي، الّتي نالت شهرة واسعة في العالم العربي بشخصيّة "السلطانة هويام" في مسلسل "حريم السلطان"، أنها حامل بشهرها الخامس رغم أنها ليست متزوّجة.

وفي التفاصيل، فسادت حالة من الصدمة في الشارع التركي بعدما صرّحت الممثلة مريم أوزرلي لموقع "tv 100" أنها حامل بطفلة أنثى، الأمر الّذي أثار التساؤلات حول هوية الأب المجهولة حتى الآن.

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وقالت أوزرلي في أوّل تصريحٍ لها: "إبنتي ستُبصر النور في كانون الثاني.. ولطالما أرادت ابنتي الكبرى لارا أخاً، ونحن ننشئ عائلتنا الخاصة".

يُذكر أن الممثلة التركية مريم اوزرلي كانت قد أنجبت ابنتها الأولى لارا قبل 7 سنوات من رجل الأعمال جان أتيش، ومن دون زواجٍ أيضاً.